Генерал-лейтенант Рустам Мурадов возглавит российское миротворческое соединение на территории Нагорного Карабаха. В его активе – звание Героя РФ, полученное за проявленное во время службы в Сирии мужество. Кроме того, в марте 2016 года Мурадов оказался под обстрелом украинских ВС, представляя Россию на Донбассе.

Свой путь в российских ВС Рустам Мурадов начал с Казанского военного училища. В 90-х годах минувшего столетия он принимал участие во второй войне на территории Чечни, занимая пост начальника штаба разведывательного подразделения.

В декабре 2018-го Мурадов был назначен командующим Южного военного округа.

Сравнительно недавно Мурадов рассказывал в интервью о чеченской войне. Ему пришлось пережить множество страшных вещей, среди которых террористический акт в Буйнакске, когда взлетел на воздух жилой дом. Также генерал принимал участие в захвате штаба Аслана Масхадова и ликвидации полевого командира.