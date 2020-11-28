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Исследователи из Китая, откуда пандемия коронавируса распространилась по всему миру, предприняли робкую попытку переложить всю вину за появление SARS-CoV-2 на соседнюю Индию. Для этой цели они внимательно изучили сводки о погодных условиях в регионе.

По версии ученых, причиной того, что коронавирус начал передаваться от животных к человеку, стала засуха. Исследователи заявили, что в таких условиях люди вынуждены пить одну и ту же воду с животными, что и спровоцировало передачу SARS-CoV-2. Изучив данные о погоде, они заявили, что вирус мог зародиться в Индии и еще в семи странах, страдающих в 2019 году от засухи. Это Бангладеш, Австралия, Чехия, Россия, Италия, Сербия, Греция и Соединенные Штаты.

Шотландский ученый Дэвида Робертсона оценил попытку китайцев «выкрутиться», но заявил, что у них ничего не получится. Хотя бы потому, что многочисленные эпидемиологические исследования указывают на то, что коронавирус впервые появился в Китае и именно оттуда начал свое шествие по миру. А теория про Индию и другие страны не подтверждается ни единым доказательством.

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