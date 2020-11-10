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Ракеты, которыми КНР намеревается оснащать свои истребители Shenyang J-11 – это боеприпас, предназначенный специально для уничтожения радиолокационных станций. И главными его жертвами могут стать радары российских комплексов ПВО С-400, которые приобрела Индия.

Эксперты, которые увидели фото ракеты в издании The Drive, заявили, что ранее Китай не демонстрировал это вооружение. По их мнению, основой для разработки боеприпаса стала PL-15. Эта ракета предназначена для поражения целей на дальних дистанциях. Планировалось, что она будет использоваться на бомбардировщиках Chengdu J-20 во внутренних их отсеках. Но размеры нового вооружения не позволят ему разместиться внутри самолета.

Журналисты The Drive предположили, что ракета предназначена для уничтожения наземных радаров. Также они заявили, что по непроверенным данным, ее разработка осуществлялась с привлечением конструкторов и инженеров из России.

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