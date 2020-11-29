Яков Кедми, политолог и военный эксперт, считает, что Дональд Трамп, текущий американский лидер, может ударить по иранским ядерным объектам, желая тем самым «войти в историю».

Ранее в СМИ сообщили, что в середине ноября президент США обсудил с советниками возможность нанесения удара по военным объектам Ирана. Однако им удалось уговорить Трампа отказаться от атаки, отметив, что подобное решение в конечном итоге может стать причиной начала полномасштабного конфликта.

Политолог при этом считает, что в связи с недавними событиями глава американского государства все равно может отдать приказ о нападении на Иран. Согласно словам Кедми, Трамп считает себя великим, а подобные люди должны совершать запоминающиеся события, чтобы навсегда войти в историю.