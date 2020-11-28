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Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров на днях заявил, что артист Вадим Казаченко чуть ли не умирает с голоду из-за пандемии коронавируса.

По словам Лаврова, Казаченко в телефонной беседе с ним пожаловался, что долгое время и он, и его супруга Ирина Аманти, не имеют работы. При этом у него много хитов, однако петь их негде, и если в ближайшее время не возобновится концертная деятельность, то смерть от голода становится вполне реальной угрозой, а не громкой фразой. Также Лавров отметил, что Ротару тоже находится в тяжёлом финансовом положении.

Однако после того, как история Лаврова была растиражирована СМИ, Казаченко на своей странице в Instagram возмутился. Он отметил, что времена действительно тяжёлые, однако ни он, ни его жена не жаловались, и по телефону с Лавровым он даже не разговаривал, да и лично они давно не общались. Поэтому ему непонятно, зачем Лавров выдумал эту историю, и потребовал от него извинений.

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