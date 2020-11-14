Учёные из Торонто придумали способ, как можно быстро очистить организм от алкоголя.

Указывается, что от большей части алкоголя, а именно, 90%, организм избавляется при помощи печени. В эксперименте была проверена гипервентиляция – глубокое и быстрое дыхание. Как указывается, давно известно, что она способствует более быстрому выведению алкоголя – до трёх раз быстрее по сравнению с обычным дыханием.

Отмечается, что просто применять гипервентиляцию нельзя, так как уже через несколько минут начнёт кружиться голова, и человек теряет сознание. Для безопасной гипервентиляции специалисты создали устройство, состоящее маски, клапанов и трубок. В разработке применяется сжатый углекислый газ. Размером это устройство с портфель.

В ходе эксперимента на добровольцах устройство доказало свою эффективность.