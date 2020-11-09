Как оформить ОСАГО онлайн: пошаговая инструкция

Нововведения 2015-го года позволили автолюбителям оформлять страхование без непосредственного визита к агентам, распечатывая оформленный бланк и предъявляя как полноценный документ. Процесс оформления ОСАГО онлайн стал проще: нет траты лишней бумаги, необходимости стоять в очереди.
Требования для получения ОСАГО
Требований совсем мало:
- быть зарегистрированным в Российской Федерации;
- иметь подлинный документ технического осмотра, диагностическую карту;
- быть держателем банковской карты, электронного кошелька.
Иногда страховщики отказываются оформить ОСАГО онлайн новичкам или людям, давно не пользовавшимся транспортным средством. Поможет только личный визит в компанию.
Список документов
Заранее уточните список необходимых документов в компании, где собираетесь оформляться. Каждый страховщик добавляет бумаги, в зависимости от требований Центробанка:
- паспорт владельца авто;
- водительские права владельца и лиц, планирующих пользоваться ТС;
- паспорт транспортного средства;
- документ, подтверждающий регистрацию автомобиля (СТС);
- техническая карта.
От данных в бумагах зависит будущая цена страхования и количество информации, указываемой в полисе.
Выбор страховщика
Компаний огромное количество, но чаще автолюбители выбирают:
- ОнлайнСтрах.
- Ингосстрах.
- Росгосстрах.
- АльфаСтрахование.
- ВСК.
Если вы решитесь приобретать полис ОСАГО онлайн, обязательно проверьте лицензию на сайте Центробанка РФ.
Инструкция по оформлению
Иногда фирмы отказывают в оформлении онлайн, а вводить данные на сайте каждой компании долго. Сегодня существуют сайты, которые сотрудничают с известными и проверенными страховыми компаниями. В них заполняете данные и получаете предложения от нескольких страховых. Если заявку отклонят, сайт-агрегатор автоматически предложит вариант без необходимости по новой вводить персональную информацию. Можно сравнить цену страхования и выбрать подходящую. Принцип заполнения заявки примерно одинаков:
- Заполнить данные по ТС: гос.номер, марка авто, модель, категория, год выпуска и мощность двигателя.
- Внесите данные о собственнике и водителях: расчетное время действия страховки, адрес регистрации владельца ТС, данные из водительских прав каждого лица.
- Нажмите на кнопку «Расчет».
Появятся иконки страховых, где вы можете купить полис ОСАГО онлайн. Остается выбрать цену и оплатить. Согласно ПДД, каждый водитель должен иметь автостраховое свидетельство, значит, придется распечатать купленный документ. Конечно, распечатаете вы копию, а оригинал можно будет получить в офисе.
Из чего рассчитывается цена страхования
ЦБ РФ обязывает фирмы использовать единую форму при заключении договора об автостраховании. Цена=ТБ*КТ*КМБ*КВС*КО*КМ*КС*КН
- ТБ – базовый тариф, установленный Центробанком РФ.
- КТ – коэффициент траектории (чем дальше от Москвы, тем дешевле).
- КМБ – коэффициент бонус-малус.
- КВС – возраст водителя.
- КО – ограничения допущенных к управлению лиц.
- КМ – мощность двигателя.
- КС – срок действия.
- КН – нарушения (учитываются только крупные).
Помимо этого, многие страховые сотрудничают с кэшбек-сервисами, где можно вернуть какой-то процент с оформления или полностью оплатить полис накопленными баллами. Заказать ОСАГО через интернет намного экономнее и быстрее.