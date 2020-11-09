Как оформить ОСАГО онлайн: пошаговая инструкция

Нововведения 2015-го года позволили автолюбителям оформлять страхование без непосредственного визита к агентам, распечатывая оформленный бланк и предъявляя как полноценный документ. Процесс оформления ОСАГО онлайн стал проще: нет траты лишней бумаги, необходимости стоять в очереди.

Требования для получения ОСАГО

Требований совсем мало:

быть зарегистрированным в Российской Федерации;

иметь подлинный документ технического осмотра, диагностическую карту;

быть держателем банковской карты, электронного кошелька.

Иногда страховщики отказываются оформить ОСАГО онлайн новичкам или людям, давно не пользовавшимся транспортным средством. Поможет только личный визит в компанию.

Список документов

Заранее уточните список необходимых документов в компании, где собираетесь оформляться. Каждый страховщик добавляет бумаги, в зависимости от требований Центробанка:

паспорт владельца авто;

водительские права владельца и лиц, планирующих пользоваться ТС;

паспорт транспортного средства;

документ, подтверждающий регистрацию автомобиля (СТС);

техническая карта.

От данных в бумагах зависит будущая цена страхования и количество информации, указываемой в полисе.

Выбор страховщика

Компаний огромное количество, но чаще автолюбители выбирают:

ОнлайнСтрах.

Ингосстрах.

Росгосстрах.

АльфаСтрахование.

ВСК.

Если вы решитесь приобретать полис ОСАГО онлайн, обязательно проверьте лицензию на сайте Центробанка РФ.

Инструкция по оформлению

Иногда фирмы отказывают в оформлении онлайн, а вводить данные на сайте каждой компании долго. Сегодня существуют сайты, которые сотрудничают с известными и проверенными страховыми компаниями. В них заполняете данные и получаете предложения от нескольких страховых. Если заявку отклонят, сайт-агрегатор автоматически предложит вариант без необходимости по новой вводить персональную информацию. Можно сравнить цену страхования и выбрать подходящую. Принцип заполнения заявки примерно одинаков:

Заполнить данные по ТС: гос.номер, марка авто, модель, категория, год выпуска и мощность двигателя. Внесите данные о собственнике и водителях: расчетное время действия страховки, адрес регистрации владельца ТС, данные из водительских прав каждого лица. Нажмите на кнопку «Расчет».

Появятся иконки страховых, где вы можете купить полис ОСАГО онлайн. Остается выбрать цену и оплатить. Согласно ПДД, каждый водитель должен иметь автостраховое свидетельство, значит, придется распечатать купленный документ. Конечно, распечатаете вы копию, а оригинал можно будет получить в офисе.

Из чего рассчитывается цена страхования

ЦБ РФ обязывает фирмы использовать единую форму при заключении договора об автостраховании. Цена=ТБ*КТ*КМБ*КВС*КО*КМ*КС*КН

ТБ – базовый тариф, установленный Центробанком РФ.

КТ – коэффициент траектории (чем дальше от Москвы, тем дешевле).

КМБ – коэффициент бонус-малус.

КВС – возраст водителя.

КО – ограничения допущенных к управлению лиц.

КМ – мощность двигателя.

КС – срок действия.

КН – нарушения (учитываются только крупные).

Помимо этого, многие страховые сотрудничают с кэшбек-сервисами, где можно вернуть какой-то процент с оформления или полностью оплатить полис накопленными баллами. Заказать ОСАГО через интернет намного экономнее и быстрее.