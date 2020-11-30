Истребители F-15, принадлежащие израильским ВВС, кружили над российскими базами в Сирии. Они практически вплотную подобрались к авиабазе «Хмеймим», где располагаются самолеты ВКС РФ, а также к морской базе в Тарусе. Издание «Авиа.Про» предполагает, что подобные действия израильтян должны были спровоцировать ракетный удар по ним со стороны России.

Такой вывод авторы издания сделали по видеозаписи, на которой можно разглядеть мчащийся в небе израильский истребитель. Предположительно он пролетает прямо над границей Ливии и Сирии. Причем делает это на нехарактерной для себя высоте. Эксперты «Авиа.Про» считают, что это не было обычным разведывательным полетом – самолет делал все возможное, чтобы вызвать на себя атаку российских военных.

Портал также сообщает и об очередной американской провокации. По словам авторов публикации, самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon осуществлял сбор информации о российских средствах ПВО, подлетая на минимально возможное расстояние к базам и считывая данные радиолокационных комплексов.