Иван Ургант в своей передаче на Первом канале прокомментировал скандал, связанным со сливом интимного видео футболиста Артема Дзюбы.

Как отметил ведущий, самое возмутительное в ситуации то, что спортсмена стали считать чуть ли не каким-то негодяем, хотя он не сделал абсолютно ничего криминального. Как напомнил Ургант, все нормальные люди, в том числе и футболисты и другие знаменитости, занимаются тем же, что и делал Дзюба на видео. Также Ургант шутливо заметил, что не думал, что когда-либо ему придётся комментировать подобное.

Самое удивительное, как считает ведущий, в ситуации – это решение тренера Станислава Черчесова, отстранившего футболиста от будущих матчей. Как сообщил Ургант, все забыли обо всём, что говорили до этого в эти сложные времена. Дзюба сумел, не используя хитрых технологий, забыть людей про все, и за это его точно не стоит убирать из сборной.

Также Ургант указал, что футболист не нанёс никакого вреда команде, и то ,что он делал – самый лучший и безопасный способ снять стресс.