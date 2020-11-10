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Сразу в нескольких американских СМИ появились публикации о том, что Дональд Трамп, обиженный на весь мир из-за своего поражения на президентских выборах, вполне может отыграться на Иране. И нанести мощные точечные удары по его ядерным объектам. Тегеран просто не мог не отреагировать на подобные сообщения.

Чтобы продемонстрировать, что он давно не боится таких угроз, Иран в очередной раз показал подземные базы Корпуса стражей исламской революции, на которых имеются и баллистические ракеты Emad, и другое ядерное вооружение. Бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, который ранее занимал пост командующего аэрокосмическими силами КСИР, заявил, что сеть тоннелей, созданных в горах и в прилегающей к ним местности, отличается высокой сложностью.

Помимо этого, подземная база способна выдерживать удары любых современных ракет. Также бригадный генерал сообщил, что сеть тоннелей продолжает развиваться и сейчас. Ее строительство не прекращается ни на минуту с 1984 года – с тех пор, когда был вырыт самый первый тоннель.

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