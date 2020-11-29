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В нескольких СМИ заявили, что иранские власти собираются нанести ракетный удар по Израилю, чтобы отомстить за убийство своего ученого-ядерщика.

Указывается, что на иранских военных объектах в настоящее время наблюдается определенная активность. Согласно словам ряда источников, в боевую готовность были приведены десятки баллистических ракет с разным радиусом поражения.

Данная информация была получена после изучения новых спутниковых снимков, на которых изображены иранские базы. Отмечается, что Тегеран готов осуществить пуск не менее двадцати ракет. Ракетная атака по израильским территориям может быть осуществления в ближайшие дни. Ранее Израиль был обвинен в убийстве физика-ядерщика в Иране.

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