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Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram рассказал о вручённой ему в Дербенте награде.

Спортсмен опубликовал фото в Stories, продемонстрировав медаль «Лучшая мама». Как он указал в комментарии, медаль подарили ему в Дербенте. Отмечается, что в дагестанском городе он побывал на днях, где встретился с молодёжью. Также он побывал у многоэтажногого дома, где нарисовано граффити в его честь.

Кроме того, бойцу была вручена медаль «Достояние Дербента», являющаяся высшей наградой данного города.

Как отмечается, 24 октября Нурмагомедов победил во втором раунде американца Джастина Гейджи, в третий раз защитив титул чемпиона в лёгком весе. После поединка он объявил о завершении карьеры.

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