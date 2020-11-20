Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram рассказал о вручённой ему в Дербенте награде.

Спортсмен опубликовал фото в Stories, продемонстрировав медаль «Лучшая мама». Как он указал в комментарии, медаль подарили ему в Дербенте. Отмечается, что в дагестанском городе он побывал на днях, где встретился с молодёжью. Также он побывал у многоэтажногого дома, где нарисовано граффити в его честь.

Кроме того, бойцу была вручена медаль «Достояние Дербента», являющаяся высшей наградой данного города.

Как отмечается, 24 октября Нурмагомедов победил во втором раунде американца Джастина Гейджи, в третий раз защитив титул чемпиона в лёгком весе. После поединка он объявил о завершении карьеры.