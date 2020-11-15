14 ноября состоялась церемония прощания с телеведущим Александром Колтовым, погибшим в авиакатастрофе 7 ноября.

Церемония, как указывается, прошла в Никол-Архангельском крематории. На церемонию пришли родственники телеведущего, его многочисленные друзья и коллеги, и бывшие одноклассники. В прощальных речах были отмечены такие качества Александра, как открытость и доброта, великодушие и трудолюбие. Особо была отмечена любовь Колтового к небу, самолётам и полётам.

Как отмечается, церемония состоялась при закрытом гробе, так как тело Александра было серьёзно повреждено в результате катастрофы. Затем гроб был отправлен на кремацию под композицию Фрэнка Синатры «My Way». Как сообщается, в будущем родные Колтового желают захоронить его прах на Троекуровском кладбище.