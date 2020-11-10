В информагентстве The National Interest рассмотрели модификацию танка Т-72Б3М, относящуюся к современному поколению боевых машин и значительно отличающуюся от оригинала.

Производство Т-72 началось еще более 49 лет назад, и за это время было выпущено свыше 20 000 танков. Первую обновленную версию продемонстрировали в 1979 году. Тогда она относилась ко второй генерации бронемашин и широко использовалась разными странами. Нынешняя модернизация позволила значительно повысить характеристики танка. К примеру, теперь он оснащен более мощным мотором и улучшенным механизмом управления огнем.

Благодаря обновлению была увеличена огневая мощь, маневренность и защитные параметры Т-72. С данными доработками этот танк способен на равных сражаться с зарубежными аналогами. Недавно была выпущена первая партия модернизированных машин.