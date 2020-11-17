Жители Подмосковья теперь могут помочь властям региона бороться со стихийными свалками в зеленых зонах. А также предотвращать нарушения действующего законодательства в части сохранения лесного фонда.

Такую возможность обеспечивает открытая сегодня горячая линия, которая позволяет жителям любого населенного пункта области связаться с Комитетом лесного хозяйства. Сделать это можно через e-mail горячей линии [email protected] На этот адрес электронной почты предлагается отправлять не только сведения о нарушениях, но и самые различные материалы – фотографии либо аудиозаписи.

Все данные о стихийных свалках и других нарушениях, присылаемые жителями Подмосковья, будут рассматриваться максимально оперативно. Поэтому Комитет лесного хозяйства и руководство области совместно с населением смогут более эффективно наказывать нарушителей.