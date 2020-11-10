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Певица Глюкоза вновь вызвала критику в свой адрес очередным нескромным фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, представ в слитном купальнике цвета вина с откровенными разрезами, и в грубых ботинках. Позирует Глюкоза на фоне природы. Как отмечается, кадр был сделан на отдыхе певицы на Мальдивах.

В комментариях многие подписчики выразили недовольство тем, что Глюкоза снова привлекает к себе внимание пикантными фото. Некоторые предположили, что у неё закончились песни, и теперь она решила показывать своё тело. Часть подписчиков возмущённо заявила, что у Глюкозы нет ни стыда, ни совести.

Впрочем, верные поклонники выразили восхищением фигуре певицы и тому, как замечательно она выглядит.

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  • Анна
  • 10.11.2020
  • читать 1 минуту
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