Певица Глюкоза вновь вызвала критику в свой адрес очередным нескромным фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, представ в слитном купальнике цвета вина с откровенными разрезами, и в грубых ботинках. Позирует Глюкоза на фоне природы. Как отмечается, кадр был сделан на отдыхе певицы на Мальдивах.

В комментариях многие подписчики выразили недовольство тем, что Глюкоза снова привлекает к себе внимание пикантными фото. Некоторые предположили, что у неё закончились песни, и теперь она решила показывать своё тело. Часть подписчиков возмущённо заявила, что у Глюкозы нет ни стыда, ни совести.

Впрочем, верные поклонники выразили восхищением фигуре певицы и тому, как замечательно она выглядит.