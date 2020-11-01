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В скором времени может смениться глава Министерства транспорта, которым в настоящее время является Евгений Дитрих.

Свой пост Дитрих занял в мае 2018 года. Как отмечается, его уход планировался ещё весной, однако ситуация, возникшая из-за пандемии коронавируса, отложила эти планы.

О том, что Дитрих собирается покинуть свой пост, сообщили изданию РБК несколько источников. Двое из них работают в компании, которые сотрудничают с Минтрансом, ещё один является знакомым одного из претендентов на пост.
Причины отставки и какие-либо комментарии об этом отсутствуют. Предполагается, что об уходе Дитриха могут объявить 4 ноября.

В настоящее время имеется три претендента на пост нового главы Минтранса. Это два заместителя Дитриха – Андрей Костюк, являющийся главой Росавтодора, и Александр Нерадько, глава Росавиации. Третьим претендентом является Виталий Савельев, глава «Аэрофлота».

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