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В течение последних шести лет глава Федерации футбола Гаити Ив Жан-Барт неоднократно совершал преступления на сексуальной почве. Его признали виновным в насилии над девушками, играющими в футбол. Жан-Барт активно использовал свое служебное положение для сексуальных домогательств к своим жертвам, среди которых много несовершеннолетних футболисток.

Расследование, которое было проведено Следственной палатой комитета по этике FIFA, подтвердило факты насилия над футболистками. По его результатам Жан-Барт был отстранен от какой-либо деятельности в сферах, связанных с футболом, пожизненно. Запрет на административную и иную деятельность действует как на территории Гаити, так и в других странах мира.

Помимо этого, комитет приговорил Жана-Барта к штрафу в размере 1 миллион швейцарских франков (925 тысяч евро).

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