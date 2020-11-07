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Агентство Bloomberg заявило о том, что руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заболел коронавирусом.

На настоящий момент нет информации о том, когда именно Медоуз узнал о заражении, не указывается, имеются ли у него симптомы инфекции. О том, что он заболел коронавирусом, Медоуз рассказал после выборов 3 ноября.

Медоуз, как указывается, находился вместе с Трампом во время его поездок, совершённых несколько дней назад. Также он находился на мероприятии в Белом доме по случаю выборов, и контактировал с семьёй Трампа.

У Трампа и его супруги, как сообщается, также был обнаружен коронавирус – о заболевании он сообщил в ночь на 2 октября на своей странице в Twitter. Также коронавирус был выявлен и Ника Трейнера – политтехнолога избирательной компании Трампа.

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