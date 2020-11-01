Почти во всех регионах России предстоящая зима, как сообщают синоптики Гидрометцентра, ожидается тёплой.

Практически всю зиму на европейской части России, в особенности на юге, температура не опустится ниже обычной нормы, а то и вовсе повысится. Снега в Москве, как отмечает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, следует ждать лишь в конце ноября.

Также, как сообщается, тёплая погода установится в Красноярском крае, Якутии и на севере Западной Сибири. В декабре температура может быть выше нормы, но в последующие два месяца она слегка опустится и будет преимущественно составлять привычную норму, но на положительном фоне.

Во всех остальных регионах России погода также обещает быть относительно тёплой.