В издании Androidcentral сообщили, что многие игроки, получившие консоль PlayStation 5, начали жаловать на различные проблемы.

Большинство пользователей заявили, что у них возникли серьезные трудности с подключением к сервису PS Network и загрузкой игровых проектов. Причина этому оказалась банальной – серверы компании попросту не смогли выдержать огромного наплыва новых владельцев приставки. Некоторые обладатели PS5 также обнаружили ошибку при попытке выхода из режима сна – устройство не перезагружалось.

Ряд покупателей заявили, что после активации и зависания консоли у нее резко падала производительность. У некоторых возникли проблемы с задними портами, которые отказывались правильно функционировать. В Sony пока никак не прокомментировали данные проблемы. Напоминаем, что в РФ продажи PS5 должны начаться 19 ноября.