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Актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов в настоящее время заняты процессом раздела имущества после развода.

Как сообщается, официально пара расторгла брак в конце октября, и теперь им необходимо выяснить, кому достанется дом на Рублевке. Речь идёт об особняке, находящемся в закрытом посёлке в нескольких минутах езды от концертного зала «Барвиха Luxury Village».

Отмечается, что дом находится на одном из самых больших участков, он имеет четыре этажа и площадь 410 квадратных метров. Стоимость дома оценивается примерно в 90-100 миллионов рублей. Особняк был приобретён Харламовым ещё в 2014 году после рождения дочери. Пара переехала туда лишь осенью во время введения самоизоляции. Сейчас здесь живёт Асмус вместе с дочерью.

По словам юриста актрисы, они надеются решить вопрос с особняком в течение нескольких месяцев, и до завершения процесса комментировать происходящее они не желают.

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