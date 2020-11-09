Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Financial Time, сославшись на специалистов в области медицины, сообщили, что Джо Байден, победитель президентской гонки в США, в январе столкнется с кризисом.

По мнению экспертов, количество новых случаев инфицирования коронавирусом значительно увеличится. В результате новому президенту придется иметь дело с катастрофической ситуацией: большим количеством зараженных и населением, не доверяющим советам врачей. Отмечается, что в некоторых штатах COVID-19 уже вышел из-под контроля и распространяется с огромной скоростью.

Анджела Расмуссен, американский вирусолог, добавила, что на протяжении последних месяцев американцы чувствовали, что ими постоянно манипулируют из-за коронавирусной инфекции, поэтому убедить их в честных намерениях властей будет крайне сложно.

Вам может понравиться

В Югре школы частично переходят на дистанционный режим обучения

В Югре, согласно новому постановлению, с 9 ноября начинает действовать дистанционные режим… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.11.2020
  • читать 1 минуту

ООН заявила, что десять стран оказались на пороге массового голода

В издании Bloomberg, сославшись на официальный портал Генассамблеи ООН, сообщили, что свыше… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Журналисты объявили о поражении России в случае войны с Японией

Издание «Военно-промышленный курьер» заявило о том, что в случае военного противостояния Японии… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 9 ноября – ясно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 ноября – небольшая облачность, до -2 °C | Королев: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 9 ноября – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 9 ноября – ясно, до 13 °C |