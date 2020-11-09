В издании Financial Time, сославшись на специалистов в области медицины, сообщили, что Джо Байден, победитель президентской гонки в США, в январе столкнется с кризисом.

По мнению экспертов, количество новых случаев инфицирования коронавирусом значительно увеличится. В результате новому президенту придется иметь дело с катастрофической ситуацией: большим количеством зараженных и населением, не доверяющим советам врачей. Отмечается, что в некоторых штатах COVID-19 уже вышел из-под контроля и распространяется с огромной скоростью.

Анджела Расмуссен, американский вирусолог, добавила, что на протяжении последних месяцев американцы чувствовали, что ими постоянно манипулируют из-за коронавирусной инфекции, поэтому убедить их в честных намерениях властей будет крайне сложно.