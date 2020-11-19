На канале Fox News, транслируемом в США, сообщили, что Вашингтон может потерять свое глобальное превосходство из-за сокращения военного бюджета, принятого Бараком Обамой, бывшим американским президентом.

Указывается, что решение американского лидера, которое было принято около 10 лет назад, негативно отразится на вооруженных силах Соединенных Штатов уже в самом скором времени. Согласно словам экспертов, пока страна ослабляет свои позиции в мире другие государства, включая Россию, КНР, Иран и Северную Корею, напротив, наращивают свою военную мощь.

Виктор Литовкин, военный обозреватель, при этом отметил, что нельзя не учесть тот факт, что затраты нынешнего президента США Дональда Трампа на оборону составили примерно 700 миллиардов долларов. Специалист считает, что он тем самым попытался компенсировать предыдущую экономию.