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Наталья Бестемьянова, которая на Олимпиаде 1988 года выиграла золотую медаль по фигурному катанию, рассказала жизни на пенсии. Она сообщила, что получает примерно 85-90 тысяч рублей, которых не хватает на все ее заботы.

Фигуристка пояснила, что большая часть пенсии положена ей именно за олимпийское золото. По словам Бестемьяновой, сначала доплата составляла 15 тысяч рублей, но с годами из-за инфляции эта сумма увеличилась в 4 раза.

Напомним, что ранее фигуристка высказывалась о ледовых шоу на российском телевидении. Она считает, что подобные программы привлекают к фигурному катанию внимание талантливых детей, однако не рекомендует выходить на лед актерам и других звездам в возрасте. Также по мнению олимпийской чемпионки, шоу иногда провоцируют скандалы, которые фигурному катанию совершенно не нужны.

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