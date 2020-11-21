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В рамках турнира UFC 256, который пройдет в Лас Вегасе 12 декабря, состоится поединок между Чарльзом Оливейрой и Тони Фергюсоном. Президент промоушена Дэйна Уайт уже подтвердил информацию о подписании контракта между бойцами.

В поисках соперника 36-летний Фергюсон уже бросал перчатку Конору Макгрегору, однако тот от боя отказался, так как намеревается сойтись в поединке с Дастином Порье. Также калифорниец обращался и к Майклу Чендлеру. Он ответил, что не против сразиться, но предложил другую дату, что не устроило Фергюсона.

Напомним, что последний поединок бойца из Калифорнии завершился не в его пользу. В бою против Джастина Гейджи Фергюсон продержался всего пять раундов, после чего оказался в нокауте. Всего калифорниец выиграл 25 поединков из 29. Оливейра одержал 29 побед, но при этом проиграл в восьми боях.

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