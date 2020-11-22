Воцарившийся в настоящий момент мир в Нагорном Карабахе – это заслуга России и Турции. Именно эти страны сумели разрешить конфликт, на который никто не мог повлиять в течение трех десятилетий. Такое заявление сделал турецкий лидер Тайип Эрдоган на международном форуме Галифакс.

Напомним, что перед заключением соглашения о мире российский президент Владимир Путин провел беседу с Эрдоганом по телефону, в которой обсуждалась ситуация в Карабахе, а также пути ее стабилизации.

Согласно договору, Россия проводит в НКР миротворческую операцию, которая предварительно рассчитана на пять лет. В дальнейшем она может быть продолжена, если в этом возникнет необходимость. Турецкие военнослужащие будут находиться в мониторинговом центре в Азербайджане и исполнять функции наблюдателей. Их миссия рассчитана на 12 месяцев.