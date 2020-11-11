Елена Малышева в эфире своей передачи «Жить здорово» сообщила о препарате, который помогает в борьбе с коронавирусом.

Шоу посетил кардиолог Симон Мацкеплишвили. Как он заявил, речь идёт об аспирине, который можно найти практически в любой домашней аптечке. Врач ссылается на сведения из последних американских исследований.

Некоторые пациенты, которые заболели коронавирусом, имели также различные болезни сердца и сосудов. Для их лечения они принимали аспирин. Как выяснилось, такие пациенты излечивались от коронавируса легче и быстрее. Также им реже требовалась госпитализация, и даже если такого пациента отправляли в больницу, искусственная вентиляция лёгких требовалась реже.

Указывается, что аспирин не воздействует на вирус, но он предотвращает образование тромбов и, таким образом, улучшает состояние пациента. Особо подчёркивается, что речь идёт о взрослых людях, и детям давать аспирин нельзя.