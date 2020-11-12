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Чтение, интернет-серфинг, просмотр сериалов с экрана смартфона непосредственно перед сном могут привести к серьезным его нарушениям. Все дело в том, что излучаемый гаджетом синий цвет оказывает негативное влияние на выработку в организме мелатонина.

Данную информацию озвучила Алеся Боровикова, которая работает в пресс-службе Роскачества. Она отметила, что имеется возможность свести к минимуму негативные последствия использования смартфона в темноте – для этого можно активировать ночной режим. Его поддерживают практически все современные аппараты.

Данная функция позволяет минимизировать количество синего цвета, а подсветка дисплея приобретает желтый цвет и становится более мягкой. Благодаря этому нагрузка на глаза существенно снижается. Но даже в этом случае лучше откладывать девайс в сторону как минимум за час до сна.

Также эксперт порекомендовала не ставить смартфоны на зарядку на ночь. Несмотря на то, что они оснащаются контроллерами, прерывающими процесс восстановления заряда при достижении 100 процентов, длительное подключение к сети все же может уменьшить срок эксплуатации батареи.

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