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Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал о том, какую информацию могут выяснить злоумышленники, раздобыв номер телефона.

Узнать телефонный номер мошенники могут в различных организациях, например, у операторов связи. Выяснить сведения о номерах телефона они могут при помощи подкупа базы данных, или внедрения своего человека в нужную организацию.

При помощи номера телефона злоумышленники узнают паспортные данные, которые были указаны при регистрации SIM-карты. А уже с их помощью, мошенники могут выяснить и другую информацию – имеющуюся недвижимость, автомобили, судебные разбирательства, кредитную историю, и так далее.

Обезопасить себя, как сообщает Щельцин, можно при помощи двухфакторной авторизации и электронного паспорта, однако, так как его в России ещё нет, он порекомендовал менять свой паспорт раз в 3-4 года.

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