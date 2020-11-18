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Для того чтобы защититься от коронавируса, необходимо регулярно соблюдать правила личной гигиены – мыть руки с мылом, а также обрабатывать их антисептическими средствами. Доктор медицинских наук Ольга Ершова поясняет, что эти процедуры желательно делать по отдельности.

По ее словам, для очистки кожи от загрязнений, а также уничтожения бактерий или даже коронавируса, вполне достаточно чего-то одного – мыла или антисептика. Если же использовать все и сразу, можно спровоцировать развитие такого заболевания, как дерматит.

Ершова посоветовала применять антисептики только в двух случаях – если имеется подозрение на какое-то заражение после контакта с загрязненной поверхностью, а также если вымыть руки с мылом просто нет возможности. Во всех остальных случаях лучше пользоваться мылом. И не сопровождать процесс дополнительной антисептической обработкой.

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