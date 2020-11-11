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Соглашение по Нагорному Карабаху, согласно которому в НКР будут введены миротворческие силы, больше всего выгодно России. Об этом сообщил эксперт Иван Коновалов. Он также отметил, что теперь Турция, которая всеми силами пыталась поддержать Баку, будет действовать гораздо осторожнее.

По мнению специалиста, Азербайджан, поддерживаемый Анкарой вряд ли остановится на достигнутом. Однако теперь Турции придется много раз подумать, прежде чем провоцировать Баку на обострение ситуации. Ведь любое неправедное деяние, направленное на миротворцев из России, может закончиться плохо для обоих союзников.

Также эксперт заявил, что связь между подписанием соглашения и сбитым вертолетом Ми-24, принадлежащим РФ, более, чем очевидна. Несмотря на то, что руководство страны ее отрицает.

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