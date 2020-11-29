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В информагентстве The National Interest появилась статья от военного эксперта Чарли Гао, в которой рассказывается о наиболее интересных и малоизвестных российских автоматах.

Согласно словам автора материала, в мире мало кто слышал о таком оружии как АК-107 и АК-109, созданных советскими специалистами. Они стали ответом на жалобы о сильной отдаче АК-47. Конструкторы смогли избавиться от данного недостатка, однако снизилась скорость перезарядки. Но именно «сотая» линейка автоматов в результате стала прародителем АК-12, показанного 8 лет назад.

В 2014 году состоялась демонстрация модификации АК-103-3, которую специально приспособили под применение со снаряжением «Ратник». Но через несколько месяцев было решено отказаться от серийного выпуска данного оружия, так как оно не соответствовало заданным требованиям.

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