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Вячеслав Кузнецов, бывший гитарист из команды Стаса Михайлова, извинился за ранее высказанные им обвинения в адрес артиста.

Так, ранее Кузнецов заявил, что слова Михайлова о том, что он во время пандемии коронавируса помогает своей команде, являются ложью. Кроме того, он обвинил своих бывших коллег в том, что они выгораживают Михайлова.

Однако затем выяснилось, что гитариста уволили из команды Михайлова за то, что тот отказался лететь в Якутск на выступление за 15 тысяч рублей. Это, к слову, его стандартный гонорар, но на этот раз Кузнецов захотел в два раза больше.

Кузнецов и Михайлов переговорили, и в ходе разговора гитарист принёс свои извинения. Он сообщил, что не думал о том, что его пост в Facebook мог вызвать подобный ажиотаж. Также он отметил, что обид на своего бывшего работодателя не держит.

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