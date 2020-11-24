Корвет «Бойкий», который в настоящий момент находится в проливе Ла-Манш, выполняет запланированные ранее учебно-боевые задачи. Их главная цель – отработка антитеррористических сценариев, направленных на защиту корабля во время стоянки.

Пресс-служба западного военного округа сообщает, что экипаж «Корвета» также пополнил запасы питьевой воды и топлива до необходимых норм. Процесс пополнения запасов проводился на ходу и во время дрейфа.

На корвете «Бойкий» и танкере «Кола» находятся бойцы групп антитеррора и противодействия диверсионным силам и средствам. Сегодня они выполнили ряд тренировочных задач, связанных с защитой танкера и корвета от нападения диверсантов.

Напомним, что 10 ноября корвет «Бойкий» принимал участие в учениях, в ходе которых на палубу корабля приземлялись экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолетов.