Голливудский актёр Джордж Клуни рассказал, как однажды его разыграл его коллега Брэд Питт.

Произошло это во время съёмок фильма «12 друзей Оушена». Съёмки, в том числе, проводились на итальянском озере Комо. Клуни жил здесь в течение долгого времени, и местные жители прекрасно знали, как он выглядит.

Брэд Питт распечатал листовки и отправил их всем жителям, а также развесил объявления по всему населённому пункту. В тексте Питт сообщил, что в городе проводятся съёмки фильма, и попросил обращаться к Клуни не иначе, как «мистер Клуни» или «Дэнни Оушен» – так зовут его персонажа в фильме. Кроме того, Питт указал, что не стоит смотреть Клуни в глаза.

В итоге о Клуни написали в местной газете, где назвали его «зазвездившимся» из-за того, что он требует к себе особое отношение. Из-за этого актёр даже испытал стресс, но позже он сумел отомстить Питту за эту шутку. Правда, как именно он осуществил свою месть не уточнил.