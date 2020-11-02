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Голливудский актёр Джонни Депп проиграл дело о клевете, которое он подал против таблоида The Sun.

Как сообщается, причиной для возбуждения дела стала статья издания, в которой сообщалось о том, что Депп избивал свою жену Эмбер Херд. Сама она предстала в качестве свидетельницы. Статья была опубликована в 2018 году.

Херд обвинила Деппа в мучения и физическом насилии в 2016 году, также заявила, что в тот период он принимал наркотические вещества и выпивал много алкоголя. Заявления о насилии актёр категорически опроверг.

Однако, как отмечает судья Эндрю Никол, Депп не смог убедить в верности иска о клевете, и, таким образом, ответчики, то есть The Sun показали, что в основном их публикация была верной. К такому выводу судья пришёл после изучения 14 инцидентов, которые упомянули ответчики.

Таким образом, иск Деппа был отклонён, и компенсацию за нанесённый ущерб его репутации он не получит.

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