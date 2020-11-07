Джонни Депп на своей странице в Instagram рассказал о том, что компания Warner Bros. решила разорвать с ним контракт.

Таким образом, он не появится в роли волшебника Грин-де-Вальда в фильмах франшизы «Фантастические твари». Решение о разрыве контракта, как указал актёр, принимала компания, и он это решение уважает. Также он выразил благодарность всем, кто его поддерживает.

Кроме того, актёр подтвердил, что будет подавать апелляцию на решение суда. Речь идёт о состоявшемся на днях суде в Великобритании, который Депп проиграл против таблоида The Sun. Причиной для подачи в суд стала статья издания, в которой сообщалось, что Депп избивал свою бывшую супругу. Доказательства актёра судья счёл недостаточными.