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Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал новость о мутации коронавируса в Сибири.

Как отметил доктор, о появлении коронавируса, отличающегося от штамма из китайского города Ухань, стало известно ещё в июле. Для того, чтобы понять, хорошо это, или плохо, нужно знать, является ли новый штамм более опасным или заразным. Для обычного человека мутация коронавируса является ни плохой, ни хорошей.

Мясников рассказал, что в условиях лаборатории новый штамм демонстрирует высокую скорость распространения, но в действительности такого не происходит. Кроме того, смертность от коронавируса не увеличилась, а наоборот, начала снижаться. Мясников выразил надежду, что происходит перерождение коронавируса в ОРЗ, и также он заметил, что это рано или поздно должно произойти.

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