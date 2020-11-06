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Врач и телеведущий Александр Мясников принял участие в шоу Владимира Соловьева «Полный контакт» и рассказал об ошибках, которые весьма часто допускаются во время лечения коронавируса.

Согласно его словам, главное – это не мешать организму бороться с проникшим вирусом. Врач привёл историю лечения вируса у своего знакомого, у которого выявили лёгкую степень заболевания и госпитализировали. Ему делали множество уколов, из-за которых живот мужчины стал сплошным синяком, и, как отметил Мясников, непонятно, как пациент не умер от кровоизлияния в мозг или из-за кровотечения из желудка.

Затем заболевшему начали давать лекарственные препараты от коронавируса в огромных дозах. Как заявил Мясников, его знакомый сумел отбиться и вылечиться вопреки лечению.

Врач отметил, что многие люди, узнав о заболевании коронавирусом, начинают скупать таблетки и идти к врачу без необходимости. Это мешает получить помощь тем людям, которым она действительно необходима.

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