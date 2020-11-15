Сервис Disney+ собирается «перезагрузить» мультсериал «Чёрный плащ».

О планах компании рассказало издание Variety 13 ноября. Согласно имеющейся информации, исполнительными продюсерами проекта станут Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер и Алекс Макэйти. Пока что для проекта не было выбрано сценаристов. Иные сведения о будущем анимационном сериале на данный момент отсутствуют, дата премьеры также не известна.

Оригинальный сериал выходил с 1991 по 1992 год. В центре сюжета – супергерой-селезень по имени Кряк Лапчатый, который и образе супергероя известен как Чёрный плащ, использующий девиз «Я – ужас, летящий на крыльях ночи». У него имеются помощники, к примеру, Зигзаг Маккряк, и приёмная дочь Гусена. Некоторые персонажи данного сериала появляются также и в другом мультсериале Disney – «Утиные истории».