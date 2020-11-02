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Депутаты ЛДПР выступили с инициативой увеличить пособие по уходу за пожилыми.

В настоящее время размер данной выплаты составляет 1200 рублей. Сумма была установлена ещё в 2008 году. Данная выплата назначается трудоспособным гражданам, которые не работают и являются опекунами престарелого человека в случае, если ему необходим постоянный уход, что официально подтверждено лечебным учреждением, либо если он достиг возраста 80-ти лет.

По словам депутатов ЛДПР, это пособие можно назвать заработком человека, который осуществляет уход. Обычно это члены семьи, которые из-за ухода за родственником вынуждены оставить свою работу.

Предлагается увеличить эту выплату с 1200 рублей до 10 тысяч рублей ежемесячно. Также предусмотрена ежегодная индексация выплаты.

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