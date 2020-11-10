Депутат Госдумы Александр Васильев прокомментировал возможный запрет на шипованную резину.

Как сообщается, данный запрет уже несколько раз становился темой обсуждения во время заседаний. Единого мнения по его поводу нет. Как считает Васильев, в Центральной России особой необходимости в установке такой резины на автомобили нет.

Однако он отмечает, что в тех местах, где зимой асфальта почти не видно, шипованная резина всё же нужна.

Таким образом, по словам депутата, полностью запрещать использовать шипованную резину не планируется в принципе, но насчёт некоторых субъектов ведётся разговор. В частности, запрет может коснуться Москвы.

Как считает Васильев, вопрос о применении шипованной резины следует отдать для решения местным властям, а также владельцам дорог.