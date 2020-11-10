Актриса Дарья Повереннова на своей странице в Instagram поделилась откровенной фотографией.

В кадре актриса предстала в нижнем белье бирюзового цвета, прикрывшись лёгкой белой рубашкой. В подписи Дарья иронично выразила надежду, что за это фото её не выгонят из театра, а также проставила хэштег #дзюба, выразив таким образом поддержку футболисту своей публикацией.

Пользователи Сети пикантную фотографию актрисы восприняли положительно, отметив, что она прекрасно выглядит, а сам кадр – шикарен. Также её отдельно поблагодарили за поддержку футболиста.

Как отмечается, Повереннова стала одной из многих представителей шоу-бизнеса, которые поддержали Артема Дзюбу после скандала с публикацией его интимного видео.