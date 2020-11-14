На главу правительства Армении Никола Пашиняна готовилось покушение. И главным его вдохновителем был экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян. В настоящее время он задержан правоохранительными органами страны.

Адвокат задержанного Лусине Саакян сообщила в социальной сети Facebook, что бывшего директора СНБ подозревают в покупке и хранении оружия, а также в подготовке убийства государственного деятеля по предварительному сговору. Кроме того, Ванецян подозревается в попытке свергнуть законную власть и совершить государственный переворот.

Госпожа Саакян заявила, что все эти обвинения не имеют ничего общего с действительностью и являются способом устранения политического оппонента нынешней власти.

Напомним, что после подписания соглашения о мире в Армении начались протесты. Главное требование их участников – это отставка Пашиняна. Артур Ванецян принимает участие в митингах с самого первого дня.