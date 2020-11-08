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Ник Картер, генерал британской армии, отметил, что из-за мирового экономического кризиса, политической нестабильности во многих странах и пандемии COVID-19 может начаться новая глобальная война.

Согласно его словам, сейчас мир находится в нестабильном состоянии и это даже без учета непрекращающейся конкуренции между различными государствами. Он добавил, что по всей планете сейчас наблюдаются десятки локальных конфликтов, из-за чего высок риск эскалации, причиной которой может стать чей-то серьезный просчет.

Когда генерала спросили, действительно ли он думает, что в будущем может произойти третья мировая война, он ответил, что такой риск есть, поэтому его нужно всегда учитывать. Картер также заявил, что не следует забывать о жертвах, принесенных во время прошлых глобальных конфликтов, так как это позволит не допустить их повторения.

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