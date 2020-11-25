В издании Daily Star, сославшись на исследователей из США, сообщили, что библейский гигант Голиаф, который был побежден Давидом, в действительности лишь слегка превышал в росте баскетболистов NBA.

Согласно словам авторов материала, американские археологи недавно обнаружили на израильской территории врата в древнее поселение Гат, которые позволили определить примерный рост воина из легенд. Как оказалось, он составлял примерно 238 сантиметров. Следует отметить, что Георг Мурешана и Мануте Бола, самые высокие игроки НБА, имеют рост 231 сантиметр.

Джеффри Чедвик, один из членов археологической команды, отметил, что в Ветхом Завете попытались преувеличить размеры противника Давида, сравнив его с ограждением Гата. Авторы священного писания заявили, что гигант был настолько же сильным и огромным, как стены поселения.