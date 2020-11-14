В азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что недавно между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен телами бойцов, которые погибли в конфликте в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что обмен был осуществлен при непосредственном участии миротворцев из России. Азербайджанское командование передало тела армянских военнослужащих и приняло тела 6 собственных бойцов, которые были убиты в ходе боевых столкновений рядом с Шуши. В Минобороны Азербайджана поблагодарили своих российских коллег за содействие в организации этого гуманитарного мероприятия.

В СМИ напоминают, что 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня. За его соблюдением будут следить миротворческие силы Российской Федерации, которые уже начали развертывание на линии соприкосновения. Азербайджан при этом оставил под своим контролем ранее захваченные земли.