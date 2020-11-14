Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что недавно между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен телами бойцов, которые погибли в конфликте в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что обмен был осуществлен при непосредственном участии миротворцев из России. Азербайджанское командование передало тела армянских военнослужащих и приняло тела 6 собственных бойцов, которые были убиты в ходе боевых столкновений рядом с Шуши. В Минобороны Азербайджана поблагодарили своих российских коллег за содействие в организации этого гуманитарного мероприятия.

В СМИ напоминают, что 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня. За его соблюдением будут следить миротворческие силы Российской Федерации, которые уже начали развертывание на линии соприкосновения. Азербайджан при этом оставил под своим контролем ранее захваченные земли.

Вам может понравиться

Павел Прилучный поделился пикантным фото с Дарьей Мельниковой

Актёр Павел Прилучный удивил своих поклонников пикантной фотографией с Дарьей Мельниковой. В… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.11.2020
  • читать 1 минуту

Колонны миротворцев в Карабахе начали сопровождать российские вертолеты

Сотрудники российского оборонного ведомства заявили, что миротворческие подразделения, направившиеся к линии соприкосновения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Познер отреагировал на оскорбления от депутата Госдумы

Владимир Познер, публицист и ведущий, решил отреагировать на недавние нелицеприятные высказывания в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 ноября – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 ноября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 ноября – небольшая облачность, до 2 °C | Королев: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Подольск: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Армавир: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C |