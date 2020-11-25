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Руководство Израиля уверено, что регион ждет серьезное испытание перед вступлением в должность президента США победившего на выборах Джо Байдена. Существуют предположения, что действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп напоследок все же решит «хлопнуть дверью» и нанесет удар по Ирану.

Несмотря на то, что это лишь предположение, военнослужащим израильской армии уже было дано распоряжении начать подготовку к такому удару. Все дело в том, что атака США на Иран вполне может затронуть и Израиль. Поэтому лучше подготовиться к ней заранее.

Напомним, что на днях США перебросили к иранским границам свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, что может быть косвенным доказательством будущего удара по Ирану. Кроме того, сразу после выборов в Соединенных Штатах Трамп вызывал на консультации старших советников и обсуждал с ними тему уничтожения основного ядерного объекта, находящегося на иранской территории.

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