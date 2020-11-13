Ученые из Соединенных Штатов и Австралии разработали технологию, которая должна минимизировать риски возникновения лесных пожаров. Для этого им пришлось научиться управлять молниями.

Технология построена на принципе «разрядки» грозовых туч, который предполагает использование лазерного луча. Для эксперимента в лабораторных условиях физиками были применены частицы графена. С его помощью им удалось вызвать разряд молнии сразу же после попадания лазером в тучу. Но в реальных условиях роль графена будут исполнять взвешенные частицы, содержащиеся в воздухе.

Новая технология, по мнению ученых, позволит вызывать молнии из туч тогда, когда они не будут находиться над лесными массивами. Благодаря этому количество лесных пожаров существенно уменьшится.